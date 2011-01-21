Всех «регионалов» допрашивают относительно драки в ВР в апреле - Ефремов

Прокуратура допрашивает всех нардепов от Партии регионов относительно драки в парламенте в апреле 2010 года во время ратификации «харьковских соглашений».

Об этом рассказал лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов в интервью «Gazeta.ua».

«Вот вы знаете, что все депутаты от Партии регионов проходят допросы в прокуратуре (относительно драки во время ратификации «харьковских соглашений»)?» - спросил политик.

«До меня очередь еще не дошла», - добавил Ефремов.

Напомним, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир Литвин, бросали яйца.