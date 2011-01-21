Шкиль требует уволить Посла Украины в России за бездеятельность

Народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль предложил коллегам по парламенту потребовать от Президента Виктора Януковича уволить Посла Украины в России Владимира Ельченко, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Соответствующий проект обращения к Януковичу №8011 зарегистрирован в Раде.

Шкиль пояснил, что требование уволить Ельченко связано с «бездеятельностью посла в связи с наездами российской власти» на Библиотеку украинской литературы в Москве и украинскую громаду.

«Была фактически запрещена и ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, и теперь будет ликвидировано еще Объединение украинцев России. То есть, были всего две организации в России, и теперь ни одной не будет», - сказал нардеп.

По его словам, посольство Украины в России на это никак не отреагировало.

«Никакого мнения посольства по этому поводу я не слышал... Поскольку посла назначает непосредственно Президент, он и несет ответственность за его деятельность или бездеятельность».