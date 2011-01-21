У фонда жены Ющенко отсудили 20 тыс. грн

Суд обязал фонд Катерины Ющенко «Украина 3000» заплатить 20 тысяч гривен за несанкционированный показ фильма «Оранжевое небо». Об этом сообщил член Социалистической партии Ярослав Мендусь, который обратился в суд с соответствующим иском, пишет «Украинская правда».

По словам Мендуся, Подольский райсуд Киева признал нарушение его авторских прав в связи с несанкционированным показом кинофильма «Оранжевое небо» на кинофестивале в Польше в конце 2009 года и постановил взыскать с ответчика 20 минимальных заработных плат, что составляет около 20 тысяч гривен.

Мендусь утверждает, что фонд «Украина 3000» без его разрешения передал для показа польским организаторам фильмокопию «Оранжевого неба».

Отметим, основателем фонда «Украина 3000» является жена экс-президента Виктора Ющенко Катерина.