ОУР и ФНКА УР просят власть защитить права украинцев в России

В последнее время крайне осложнилась ситуация вокруг украинских общественных институтов в России. Об этом заявляют правления Объединения Украинцев России и Федеральной национально-культурной автономии Украинцев России

По их словам, показателем этого является принятое Верховным судом решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии Украинцев России - одной из двух общероссийских украинских организаций, юридическое преследование второй такой организации - Объединения Украинцев России и события в Библиотеке украинской литературы в Москве

Так, правление ОУР и ФНКА УР уполномочены заявить, что в России уже более 19 лет работают федеральные украинские организации, объединяющие более 90 местных ячеек по всей России, и защищающие права украинцев

«Решение о ликвидации ФНКА УР не вступило в законную силу и в настоящее время обжалуется в установленном законодательством РФ порядке», - говорится в заявлении.

В многочисленных поздравлениях, в том числе МИД Украины, неоднократно отмечалась большая работа, которую проводят ОУР и ФНКА УР именно в решение вопросов национально-культурного развития украинцев России

«Никаких консультаций с представителями наших организаций никто не проводил, а вмешательство работников МИД Украины в организационную жизнь украинцев - граждан Российской Федерации в такой форме крайне нецелесообразно и может привести к нежелательным последствиям», - добавили в правлениях

«Для украинской общины в России изъятие литературы, читательских формуляров, электронного каталога, сервера библиотеки, не только парализовало деятельность данного учреждения, но и лишило всех почитателей украинского слова права на удовлетворение их культурно-просветительских потребностей, является свидетельством нарушения прав украинцев в России», - отметили в заявлении.

Так, ОУР и ФНКА УР обращаются в органы власти РФ с требованием прекратить давление на украинские организации России и нормализовать ситуацию вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве

«Обращаемся также к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Президенту Украины, Верховной Раду, Кабинету Министров, Министерству иностранных дел Украины, Мировому Конгрессу Украинцев, Украинскому Всемирному Координационному Совету, мировой и украинской общественности с просьбой помочь украинскому обществу России в отстаивании своих прав и свобод», - подчеркнули в правлениях.