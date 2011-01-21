Лукашенко принес присягу и опять стал президентом (ФОТО)

Вновь избранный президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность главы государства на очередной пятилетний срок, пишет «Интерфакс-Украина».

«Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - говорится в тексте присяги, которую Лукашенко произнес на торжественной церемонии в Минске во Дворце республики, положа руку на специальный экземпляр Конституции.

Затем Лукашенко подписал Акт о принесении присяги, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

За торжественной церемонией инаугурации в большом зале Дворца республики наблюдали депутаты Палаты представителей и члены Совета республики Национального собрания, члены правительства и Центральной избирательной комиссии, судьи Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов, представители белорусской общественности, творческой интеллигенции, представители ряда дипломатических миссий, аккредитованных в Белоруссии.

Между тем послы стран ЕС, аккредитованные в Минске, отправились в Литву на время инаугурации Лукашенко

Литву посетят 12 руководителей диппредставительств стран ЕС и поверенный в делах Европейской комиссии в Минске. По данным Европейского гуманитарного университета в Литве, это будут послы Ирландии, Италии, Эстонии, Великобритании, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Германии, Литвы и представитель ЕК.

Напомним, ранее официальный представитель Европейской комиссии Майя Коцьянчич сообщила, что решение не посещать инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко приняли все 27 государств Европейского союза.

«Наша позиция по этим выборам очень ясна. Мы много раз призывали, и это было сделано еще раз вчера в Европарламенте верховным представителем ЕС по внешней политике, к освобождению политических заключенных и прекращению преследований представителей оппозиции и гражданского общества», - сообщила Коцьянчич.