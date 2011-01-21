Азаров говорит, что будет заниматься развитием музеев

Правительство будет способствовать развитию музеев в Украине. Как передает УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Важность таких учреждений для наших людей, для молодежи особенно, чрезвычайна. Правительство это прекрасно понимает и, соответственно, будет делать все возможное для того, чтобы эти учреждения у нас развивались», - сказал глава правительства.

По его словам, музеи и, в частности, Музей истории Украины, должны развивать сотрудничество с другими странами, в частности, для того чтобы иностранцы имели возможность ознакомиться с историей Украины.

Азаров еще раз подчеркнул, что музей Украинской Народной Республики продолжит свою работу в составе Института национальной памяти при Кабмине.