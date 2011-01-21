Закон для упрощенцев появится в ближайшее время - Акимова

Законопроект об упрощенной системе налогообложения должен появиться в ближайшее время. Об этом на брифинге заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, пишет «РБК-Украина».

Акимова напомнила, что Президент Украины Виктор Янукович после принятия Налогового кодекса поручил в течение двух месяцев разработать два законопроекта: по функциям и обязанностям налоговой инспекции и по упрощенной системе налогообложения.

«Правительство обязано выполнять поручение Президента. Я уверена и надеюсь, что оно его выполнит», - отметила Акимова.

Напомним, ранее премьер-министр Николай Азаров заявил, что упрощенная система налогообложения в Украине должна быть реформирована.