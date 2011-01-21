Нацбанк обновил состав правления

В обновленный состав правления Национального банка Украины вошли 10 человек.Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение было принято 19 января 2011 года.

Согласно предоставленной информации, кроме председателя НБУ Сергея Арбузова, в состав правления входят: первый заместитель председателя НБУ Юрий Колобов; заместители председателя Владимир Кротюк, Павел Сенищ, Игорь Соркин; директор департамента персонала Игорь Иванюк; директор юридического департамента Виктор Новиков.

Членами правления Нацбанка также являются директор Генерального департамента банковского надзора Алексей Ткаченко, директор Генерального экономического департамента Игорь Шумило, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Елена Щербакова.