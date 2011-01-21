Общеобязательное госсоцстрахование появится в Украине через 3 года - АП

Общеобязательное государственное социальное страхование может быть введено в Украине не ранее, чем через три года. Об этом на брифинге заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, пишет «РБК-Украина».

Акимова подчеркнула, что на первом этапе, перед внедрением страхования, необходимо провести реформу в сфере здравоохранения, поскольку иначе страхование может оказаться неэффективным.

«На первом этапе мы реформируем систему, основанную на государственном финансировании. В будущем, когда система приобретет более цивилизованные рамки, естественно, предполагается введение обязательного медицинского страхования. По оценкам специалистов, это может быть сделано не раньше чем через три года», - отметила она.