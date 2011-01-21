Суд отменил решение экс-правительства об инвестициях в госпредприятия

Окружной административный суд города Киева 20 января 2011 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал противоправным постановление бывшего правительства от 17 апреля 2009 года № 530 «Вопрос привлечения инвестиций государственными предприятиями, учреждениями и организациями». Об этом «Главреду» сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что данным постановлением утвержден порядок проведения аукциона по привлечению инвесторов государственными предприятиями, учреждениями и организацией, который противоречит требованиям действующего законодательства.