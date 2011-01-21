В Израиле простились с женой президента Шимона Переса – Соней (ФОТО)

Траурная церемония погребения умершей вчера ночью жены президента Израиля Шимона Переса 87-летней Сони Перес состоялась сегодня днем на кладбище в поселении Бен-Шемен.



На похоронах супруги выступил Шимон Перес. Он рассказал, что познакомился с Соней 73 года назад в далеком 1937 году и влюбился в нее с первого взгляда. Президент подчеркнул, что любовь к супруге будет с ним до последнего дня его жизни, - сообщает «Наше кафе».





Соня и Шимон Перес стали мужем и женой в 1945 году после окончания Второй мировой войны, во время которой Соня проходила строевую службу в Британской армии. Они познакомились в молодежном лагере на территории Бен-Шемена, где отец невесты работал учителем столярного дела.

На протяжении всей жизни Соня, рожденная на Украине, предпочитала сохранять дистанцию от большой политики и не занимала ни одного из общественных постов.

В последние несколько лет Шимон Перес на постоянной основе проживал в иерусалимской резиденции президента Израиля, отдельно от своей жены. После избрания Шимона на пост президента Израиля Соня Перес сообщила о том, что не намерена переезжать на постоянное место жительства в его столичную резиденцию.



У Сони и Шимона Переса есть трое детей Цвия, Йонатан и Хеми.