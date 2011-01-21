На Днепропетровщине уволят около 3 тыс. милиционеров

В Днепропетровской области, согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», предусматривается сократить 2906 штатных единиц в органах внутренних дел. Об этом сегодня в ходе совещания в Днепропетровской облгосадминистрации сообщил заместитель председателя ОГА Иван Ступак, пишет УНИАН.

По словам Ступака, чтобы такое сокращение не повлияло негативно на состояние правопорядка, областная власть рассматривает вопрос о создании местной милиции, подразделения которой должны содержаться за счет местных бюджетов.

Замглавы ОГА также отметил, что сейчас из-за несовершенства законодательства необходимо проработать все неурегулированные вопросы относительно законности создания и функционирования подразделений местной милиции и ее финансирования из местных бюджетов.

Ступак отметил, что в состав местной милиции, предварительно, планируется ввести подразделения дорожно-патрульной службы, патрульной службы, службы участковых инспекторов милиции и тому подобное.

По подсчетам ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, штатная численность этих служб по состоянию на 1 января этого года составляет 3,5 тысячи должностей. Для их содержания нужно более 150 млн грн в год.

«Следует определиться, сколько работников местной милиции нужно в каждом городе и районе области, и может ли быть обеспечено в полном объеме содержание этих подразделений из местных бюджетов», - подчеркнул Ступак.

По его словам, при Днепропетровском городском совете создается коммунальное предприятие «Муниципальная гвардия», которое, в том числе, будет заниматься и охраной общественного порядка на территории города.

Отметим, сейчас в органах ГУ МВД в Днепропетровской области работают более 13 тысяч сотрудников.