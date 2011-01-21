Жителям Днепропетровщины советуют не соваться в Киев на День соборности

Милиция Днепропетровской области не рекомендует жителям региона ехать в Киев на празднование Дня соборности. Об этом время совещания Днепропетровской ОГА заявил начальник Главного управления МВД области Виктор Бабенко, пишет УНИАН.

По словам Бабенко, жители региона, которые поедут в Киев на празднование Дня соборности, будут на месте «зафиксированы, задокументированы, им также будет дана оценка в случае каких-то событий».

Он заявил, что ответственность как административную, так и уголовную, будут нести организаторы, которые направили людей в столицу.

«Есть информация, что в Киеве планируется организация кровопролитных акций - для этого подготовлены определенные силы. С этой целью проводится работа в области, связана с тем, чтобы найти дурачков, в моем понимании, и направить в Киев как пушечное мясо», - отметил Бабенко.

Напомним, 20 января заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Виктор Ратушняк сообщил, что на сегодняшний день информация о возможных беспорядках в Киеве во время празднования Дня соборности подтверждения не находит.