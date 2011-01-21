Представитель Украины при ЕС заявил о большом прогрессе страны

Глава миссии Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев отмечает прогресс, достигнутый Украиной в выполнении рекомендаций Европейского парламента. Об этом он сказал в интервью «Українським Новинам».

По словам Елисеева, в ходе пленарной недели Европарламента с 17 по 20 января он посетил Страсбург (Франция) и проинформировал депутатов о прогрессе, достигнутом Украиной в выполнении рекомендаций и советов, содержащихся в резолюции Европарламента от 25 ноября 2010 года.

«Этот прогресс действительно ощутим - речь идет о реформах в Украине, улучшении ситуации в сфере свободы средств массовой информации, переговорные процессы с ЕС», - сказал он.

Елисеев отметил, что европейская сторона, в частности, одобрительно отнеслась к принятию Верховной Радой 13 января закона о доступе к публичной информации.

По словам посла, украинская сторона сделала все возможное, чтобы показать Европарламенту, что ноябрьская резолюция была воспринята всерьез, конструктивно и Украина готова работать, чтобы улучшить шансы на интеграцию в Европейский Союз и получить мощную поддержку евродепутатов в этом деле.

Напомним, ранее депутат Европарламента от группа народных партий Михаэль Галер заявил, что Европейский парламент своей резолюцией показал Киеву «желтую карточку».