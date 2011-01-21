Сын Януковича подарил коллегам российский календарик (ФОТО)

Сын Президента Украины «регионал» Виктор Янукович поздравил своих коллег по парламенту российским календарем, пишет «Украинская правда».

Так, депутаты-«регионалы» перед новым годом получили от Януковича-младшего открытку с его фотографией, а также календарик.

На нем отмечены «праздничные» даты 23 февраля - бывший День советской армии, 4 ноября - День народного единства России.

В то же время в календаре отсутствуют такие праздники, как День Конституции Украины и День независимости Украины.

Фото: «Украинская правда»