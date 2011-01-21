Прокуратура Кипра постановила, что Украина не покупала Евро-2012

Прокуратура Кипра признала полностью необоснованными обвинения в подкупе чиновников УЕФА при определении организаторов Евро-2012 и решила закрыть это дело. Такая информация появилась на официальном сайте УЕФА, пишет УНИАН.

Согласно сообщению, УЕФА рада известию о том, что генеральный прокурор Республики Кипр постановил закрыть дело, связанное с обвинениями гражданина этой страны Спироса Марангоса, касающимися решения Исполнительного комитета УЕФА от 2007 года, согласно которым Украина и Польша были назначены принимающими ассоциациями Евро-2012.

Европейский футбольный союз удовлетворен, что в ходе расследования полиция не обнаружила никаких доказательств или информации, которые бы подкрепляли обвинение Марангоса. Руководящий футбольный орган Европы, в частности, приветствует подтверждение того, что все обвинения в коррупции или взяточничестве, выдвинутые им против УЕФА и его членов относительно назначения принимающих стран Евро-2012, признаны полностью необоснованными.

Кроме того, УЕФА принял к сведению извинения Марангоса, которые он сделал в письменном заявлении правоохранительным органам Кипра в связи с ситуацией, возникшей в результате его слов.

Напомним, 29 октября 2010 года УЕФА официально подал юридическую жалобу в Швейцарский криминальный суд на Марангоса, который сделал заявления, ставящие под сомнение прозрачность голосования в 2007 году во время избрания стран-хозяев Евро-2012. Параллельно УЕФА подал судебный иск на Кипре на высшем уровне, обратившись к генеральному прокурору страны.