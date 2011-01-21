Ющенко после посещения ГПУ согласился сдать кровь на диоксин

Лидер политической партии «Наша Украина» Виктор Ющенко заявил, что готов к проведению повторного анализа крови на предмет содержания диоксина. Об этом он заявил после допроса в ГПУ, пишет «РБК-Украина».

Ющенко подтвердил, что был вызван в ГПУ по делу об его отравлении и добавил, что следователь его допрашивал по широкому кругу вопросов, связанных с отравлением.

«Пришел новый генеральный прокурор, изменена следственная группа... Я получил повестку явиться в качестве потерпевшего и дать показания... Я пытаюсь поставить точку в этом деле», - отметил он и добавил, что ему задавали вопросы по отравлению для восстановления событий еще от 2004 г.

«Я заявил, что у меня есть на хранении одна проба крови образца 2005 г. Я не понимаю мотивов, когда прокуратура в своем письме и публично говорила о повторной экспертизе, ее быть не может, потому что подвергнуть экспертизе кровь 2005 невозможно. А если речь идет о новой экспертизе, надо объяснить, что произошло по первой экспертизе», - заявил Ющенко.

«Я так понимаю, что показания дали (экс-первый заместитель председателя СБУ Владимир) Сацюк, (народный депутат Украины Давид) Жвания. Прозвучали те вопросы, которые в предварительном следствии я не встречал", - отметил лидер «Нашей Украины».

Говоря о роли экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в расследовании данного уголовного дела, Ющенко отметил: «Как мне показали эту часть истории, в рамках следствия об отравлении... было назначено оперативное наружное наблюдение, которое по закону осуществляется только по поручению ГПУ. Но почему это наблюдение было установлено за людьми, по наблюдению за которыми санкций прокуратурой не издавалось».

Также он отметил, что договорился со следователем прийти на допрос в ГПУ в качестве свидетеля через 10-12 дней.

Напомним, сегодня, 21 января, Лидер партии «Наша Украина», экс-президент Украины Виктор Ющенко ходил на допрос в Генпрокуратуру по делу об его отравлении.