Ющенко готов обнять Тимошенко, но только в День объятий

Третий президент Украины (2005-2010 гг), Лидер партии «Наша Украина», экс-президент Виктор Ющенко готов обнять лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, но только по случаю Всемирного дня объятий. Об этом он заявил журналистам после допроса в Генпрокуратуре, пишет «Интерфак-Украина».

Так, журналисты спросили у Ющенко, готов ли он обнять госпожу Тимошенко сегодня, на что политик ответил: «Конечно, в рамках ритуала».

При этом Ющенко отметил, что у него нет обиды на каких-либо людей, даже политиков.

«Обнимать всех буду», - сказал он.

Экс-президент также сообщил, что нет людей, которым бы он не простил.

Он рассказал, что придерживается принципа «подай руку, прости и живем дальше», и это он сделал по отношению к Тимошенко.

«Этот поступок я сделал не сегодня и не вчера, а намного раньше», - сказал Ющенко.

Обращаясь к журналистам, лидер «Нашей Украины» сказал, что многие из них могут расценить это как слабость, однако «это сила, которую вы потом поймете».

Напомним, всемирный день объятий - международный праздник, отмечаемый 21 января и 4 декабря, причем, если в декабре день именуется международным, то в январе национальным, в который принято обниматься. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей.