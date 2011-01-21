Во Львове собирают подписи на снос памятников «мучителям украинского народа»

Во Львове в День соборности, 22 января, политическая партия «Украина Соборная» проведет акцию по сбору подписей под обращением к Президенту Украины с требованием демонтировать памятники мучителям украинского народа, пишет ZAXID.NET.

По словам организаторов акции, соответствующий указ Виктор Ющенко подписал еще в 2007-ом году, в котором постановил демонтировать памятники лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов и политическим репрессиям. Этот пункт полностью не выполнен до сих пор.

Каждый желающий и не безразличный будет иметь возможность поставить свою подпись под требованием к действующему Президенту Виктору Януковичу выполнить указ своего предшественника.

Акция начнется в субботу, 22 января, в 11:30 во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко.