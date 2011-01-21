В Харькове будут «рекламировать» компании, выплачивающие зарплаты в конвертах

В Харькове появятся бигборды с перечнем предприятий, которые выплачивают зарплату своим работникам в конвертах. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Юрий Сапронов, пишет УНИАН.

По его словам, это станет продолжением начатой властью борьбы с негативным явлением - ранее на областном телевидении появилась бегущая строка, которая информирует о предприятиях, работники которых получают наименьшие заработные платы и зарплаты в конвертах.

«Харьковская облгосадминистрация продолжает систематическую борьбу с руководителями предприятий, которые выплачивают заработную плату в конвертах. Сегодня в Главное управление экономики ХОГА поступает множество звонков, в которых люди сообщают о подобных нарушениях на их предприятиях», - сказал Сапронов.

«Все понимают, что остаток суммы работодатель дает в конверте, уклоняясь от налогов. В результате таких действий бюджет области недополучает средства, которые так необходимы для развития Харьковской области», - сказал он.

Чиновник сообщил, что в ближайшее время на улицах Харькова будет размещено около 20 бигбордов, на которых будут указаны предприятия-нарушители.