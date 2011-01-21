Ющенко: Взрывы в Макеевке – «гнилая, дикая, бытовуха»

Взрывы в Макеевке являются скорее криминалом, чем политикой. Об этом после допроса в Генеральной прокуратуре заявил лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко, пишет «Лига».

«Мне кажется, что это криминал. Криминал, который смотрит на такую политику и акцептирует сам себе такую форму поведения, потому что это его время. Ему кажется, что это его расцвет. Ему кажется, что это обстоятельства, при которых можно так себя вести в стране», - заявил Ющенко.

Отвечая на вопросы журналистов, экс-президент предположил, что взрывы в Макеевке и визит министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко в Донецкую область, запланированный на тот же день, не связаны: «Я думаю, что это вещи не связанные, я думаю, что это бытовуха, гнилая, дикая, которая традиционно процветала, которая почувствовала, что сегодня обстоятельства, чем пять лет назад, для того, чтобы так себя вести».

Напомним, по мнению народного депутата Украины от НУНС Геннадия Москаля, взрывы в Донецкой области могут быть делом рук власти и использоваться для ужесточения режима на Украине.