Чат с Еленой Бондаренко

24 января, в 13.00, на сайте «Главред» состоится чат с главой подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, народным депутатом Украины Еленой Бондаренко.

Уважаемые читатели, обсудить с депутатом Еленой Бондаренко Закон «О доступе к публичной информации» и другие интересные для вас темы, а также задать ей свои вопросы вы можете ЗДЕСЬ. Вопросы вы можете отправлять заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.