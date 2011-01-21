Карпачева останется в Лукьяновском СИЗО на неделю

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева по просьбе заключенных Лукьяновского СИЗО продлила срок личного приема там с трех дней до недели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Омбудсмана.

Как отмечается в сообщении, предварительно на личный прием к Карпачевой записались около 100 лиц, содержащихся под стражей в Лукьяновском СИЗО, но ею Омбудсманом Украины и ее командой уже приняты 208 заключенных.

В частности, Карпачева встретилась с участником акций протеста «налогового Майдана» публицистом Игорем Гаркавенко. Кроме того, во время ознакомления с условиями содержания заключенных в камерах с максимальным уровнем безопасности она выслушала всех шестерых бывших правоохранителей, которые там находятся в СИЗО, в том числе экс-заместитель министра юстиции Евгения Корнийчука и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

В сообщении отмечается, что заключенный академик, экс-министр окружающей природной среды Георгий Филипчук поблагодарил Омбудсмана Украины и руководство следственного изолятора «за помощь в удовлетворении его ходатайства о переводе по состоянию здоровья и возрасту из шестиместной камеры, где все, кроме него курят, в другую».

Пресс-служба сообщает, что Карпачева «уделила особое внимание 48-ми несовершеннолетним, которых содержат в следственном изоляторе на Лукьяновке, в первую очередь сиротам и детям из неполных семей». В частности, отмечается, что большинство из них психологически и педагогически запущенные подростки, которые в свои 15 лет не умеют ни читать, ни писать, а некоторые из них испытали насилие в семьях, пройдя через жестокое обращение и даже изнасилование собственными родителями. Карпачева посетила также непосредственно в камерах двух рожениц с их младенцами, рожденными в условиях СИЗО. В сообщении отмечается, что «удалось решить вопрос об осмотре их врачом-педиатром».

В пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека отмечают, что «в целом условия пребывания в столичном Лукьяновском СИЗО являются одинаково опасными для здоровья как заключенных, так и персонала, который постоянно работает с ними».