Тысячи иорданцев протестуют против дорогой еды

Тысячи сторонников оппозиции в Иордании вышли на улицы столицы Аммана и других городов в знак протеста против повышения цен на продукты питания и высокой инфляции.

Участники акций протеста говорят, что их воодушевило восстание в Тунисе. Они призвали к отставке премьер-министра Самира Рифаи и его правительства, передает Би-би-си.

Оппозиционеры также требуют, чтобы премьер-министр избирался путем демократических выборов, а не назначался королем Абдаллой.

Правительство заявляет об инвестировании сотен тысяч долларов в улучшение экономического положения в стране, однако оппоненты кабинета требуют политических и социально-экономических реформ.