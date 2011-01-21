Минфины Украины и России подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство финансов Украины и Министерство финансов Российской Федерации подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщается на сайте украинского ведомства.

«18 января во время рабочего визита министра финансов Украины Федора Ярошенко в Российскую Федерацию была проведена встреча с вице-премьером, министром финансов РФ Алексеем Кудриным. В ходе встречи министры финансов России и Украины подписали Меморандум о сотрудничестве», - говорится в сообщении.

В Меморандуме указывается, что он является основой для сотрудничества в проведении общих мероприятий и осуществлении процедур, которые направлены на успешную реализацию основных задач ведомств в сфере управления государственными финансами.