В секретариате Кабмина уволят больше половины работников

В секретариате Кабинета министров планируется сокращение около 600 из порядка 1,1 тысяч работников.
Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко, передает «Украинская правда».
«Сокращение ожидается очень значительное - около 600 человек», - сказал он в пятницу.
Пресс-секретарь подчеркнул, что это «непростой, сложный, иногда болезненный процесс, но премьер убежден, что его необходимо провести, чтобы повысить эффективность работы аппарата правительства», а также увеличить ответственность за разработку решений, снизить расходы на содержание.
В рамках оптимизации состава и структуры упор делается на многофункциональность структур.
При этом каждому чиновнику, которого предполагается сократить, как правило, предлагают варианты трудоустройства.
Переформатирование и существенное сокращение штата ожидается и в информационном департаменте правительства.
В 1990-1992 годах аппарат украинского правительства насчитывал 420 человек.