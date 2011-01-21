В секретариате Кабмина уволят больше половины работников

В секретариате Кабинета министров планируется сокращение около 600 из порядка 1,1 тысяч работников.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко, передает «Украинская правда».

«Сокращение ожидается очень значительное - около 600 человек», - сказал он в пятницу.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это «непростой, сложный, иногда болезненный процесс, но премьер убежден, что его необходимо провести, чтобы повысить эффективность работы аппарата правительства», а также увеличить ответственность за разработку решений, снизить расходы на содержание.

В рамках оптимизации состава и структуры упор делается на многофункциональность структур.

При этом каждому чиновнику, которого предполагается сократить, как правило, предлагают варианты трудоустройства.

Переформатирование и существенное сокращение штата ожидается и в информационном департаменте правительства.

В 1990-1992 годах аппарат украинского правительства насчитывал 420 человек.