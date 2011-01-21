Эскорт-девушка Надя Макри рассказала о сексе с Берлускони (ФОТО)

Номер мобильного телефона премьер-министра Италии Сильвио Берлускони попал в интернет во время выпуска популярной телепередачи Annozero.

Как сообщает сайт миланской газеты Il Giornale, которая принадлежит семье премьера, во время телепрограммы под названием «Жених Италии», которая вышла в прямой эфир в четверг вечером и была посвящена новому сексуальному скандалу вокруг Берлускони, журналист Сандро Руотоло показал интервью с так называемой эскорт-девушкой Надей Макри.

Как сообщает «Корреспондент», Макри в мельчайших подробностях рассказала о своем визите на знаменитую виллу Берлускони в Аркоре, за который якобы получила от премьера пять тысяч евро в конверте. По словам Макри, вместе с ней другой конверт с такой же суммой получила и несовершеннолетняя марокканка Карима эль-Маруг (она же Руби).

В ходе телепередачи, которую посмотрели более шести с половиной миллионов человек, Руотоло показал в прямом эфире записную книжку Макри, где был записан мобильный телефон Берлускони, прикрыв пальцем лишь три последние цифры номера.

Однако, как сообщает Il Giornale, финальные цифры мобильного телефона премьера еще раньше просочились в интернет из документации по делу Руби, которую прокуратура Милана вместе с официальным запросом на проведение следственных действий в отношении Берлускони передала в понедельник в Палату депутатов.