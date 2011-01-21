Черниговских перевозчиков не выпускают в Киев на День соборности

Черниговских перевозчиков не пускают в Киев на День соборности, заявляют в ВО «Свобода».

«Ответственность за этот беспредел должен взять на себя глава Черниговской облгосадминистрации Владимир Хоменко», - заявил глава Черниговской «Свободы»Андрей Мищенко.

По его словам, «перевозчиков шантажируют, угрожают лишить лицензии».

«Мне известно, что творится это по приказу руководства ГАИ. Если подобное давление не прекратится, то ответственность за этот беспредел должен понести глава Черниговской облгосадминистрации Владимир Хоменко», - завил Мищенко.