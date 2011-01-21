В Запорожье, как и в Луганске, усилили милиционеров

Запорожские региональные власти поручили силовым структурам принять меры по усилению обеспечения общественной безопасности в регионе.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Запорожской облгосадминистрации.

«События последнего времени, имеющие радикальный характер, не могут не волновать руководство области, поскольку экстремистские события не обошли Запорожье», - отмечается в сообщение.

«Областные власти предприняли комплекс мер для обеспечения контролированной ситуации. Руководителям региональных силовых структур поручено разработать конкретные меры по усилению безопасности граждан на территории области», - заявили в пресс-службе.

В свою очередь начальник отдела общественного порядка ГУ УМВД в Запорожской области Данил Щербаха сообщил, что в регионе увеличено количество патрульных нарядов внутренних войск.

«В День соборности Украины - 22 января милиция будет контролировать проведение двух уличных мероприятий, заявленных ВО «Свобода» - шествие по городу и митинг», - заявил Щербаха.

В ГУ МВД Запорожской области отметили, что усиленный режим охраны общественного порядка в регионе продлится до особого распоряжения».