Президент хочет, чтобы взрывы в Макеевки расследовали быстрее

Президент Виктор Янукович подчеркивает необходимость усиления работы для раскрытия дела о взрывах в Макеевке.

Об этом он заявил во время встречи с руководителями силовых ведомств в аэропорту «Борисполь», передает «Украинская правда».



Янукович провел совещание с руководителями силовых ведомств о мерах, принимаемых в связи с взрывами в Донецкой области, сразу после возвращения из Японии.

Напомним, в Макеевке в четверг рано утром произошли два взрыва. Первый - в центре города в районе админздания ГП «Макеевуголь», второй - в районе торгового центра «Голден Плаза».