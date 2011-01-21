Чат в «Главреде» с Еленой Бондаренко

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24 января, в 13.00, на сайте «Главред» состоится чат с главой подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, народным депутатом Украины Еленой Бондаренко. strong> p> Уважаемые читатели, обсудить с депутатом Еленой Бондаренко Закон «О доступе к публичной информации» и другие интересующие вас темы, а также задать ей свои вопросы вы можете здесь http://chat.glavred.info/ . Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата p>