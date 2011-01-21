Оппозиция поразила Хорошковского цинизмом

Заявления некоторых оппозиционных политиков о том, что взрывы в Макеевке являются «политической технологией», поражают своим цинизмом.

Об этом заявили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает «Украинская правда».

«Говорить так безответственно могут лишь те, для кого это стало нормой жизни и ежедневной практикой», - заявили в ведомстве.

«Слава Богу, что в результате взрывов не пострадали люди, обошлось без жертв. Террор - это прежде всего человеческое горе, боль, потери. Тот, кто высказывает даже предположение о «политических технологиях», является безответственным лицом, не побрезгует ничем ради привлечения внимания к своей личности», - отметили в СБУ.



В пресс-службе уточнили, что последние сутки все силы СБУ, МВД и других структур Антитеррористического центра задействованы для раскрытия преступления и недопущения новых взрывов.

«Заверяем, что мы обладаем всеми средствами и необходимым опытом для выявления преступников, они будут отвечать перед законом», - заявили в пресс-службе.

«Еще раз подчеркиваем, что главной версией взрывов остается желание преступников получить денежное вознаграждение. Это - уголовное преступление, совершенное общественно опасным способом. Следственно-оперативные действия в отношении исполнителей взрывов продолжаются», - уточнили в СБУ.