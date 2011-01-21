Житомирскую «Свободу» не хотят везти в Киев

Житомирская облорганизация ВО «Свобода» заявляет, что перевозчики отказывают ей в транспорте для поездки 22 января в столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе парторганизации, передает «Украинская правда».

«На днях областная организация ВО «Свобода» заключила соглашение с одним из житомирских частных предпринимателей, чтобы тот предоставил транспорт для поездки в столицу 22 января, поскольку житомирские «свободовцы» намерены принять участие в митинге в День Соборности в Киеве», - отмечается в сообщении .

«Однако 21 января предприниматель сообщил, что отказывается выполнять свои обязательства. Объяснил это тем, что получил указание от властных структур ни в коем случае не отправлять автобусы в Киев», - сообщили в пресс-службе.

По словам замглавы облорганизации «Свободы» Надежды Мудренок, «перевозчика напугали строгим контролем и многочисленными проверками, если он согласится с нами сотрудничать».

«Так и сказали ему, чтобы устроил себе выходной и забыл о любых заказах в указанном направлении», - заявили в пресс-службе.