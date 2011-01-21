Тигипко хочет создать службу поддержки трудовых мигрантов

В Украине может быть создана служба поддержки и защиты трудовых мигрантов, которые попали в сложные ситуации за рубежом.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко на пресс-конференции в Одессе, передает УНИАН.

По словам Тигипко, такая служба может быть организована в структуре Министерства социальной политики.

Прообразом структуры, по мнению вице-премьера, может стать Фонд помощи морякам «Ассоль», который учредили в Одессе при его поддержке родственники членов экипажа судна «Ариана», захваченного сомалийскими пиратами.

«Хотим создать службу поддержки для трудовых мигрантов наподобие той, что существует для моряков. Это общественная организация «Ассоль». Вот такую службу мы организуем для всех наших соотечественников, которые работают за рубежом. Мы создадим ее на базе министерства», - заявил Тигипко.