Данилишин лишил Шустера крупной суммы денег по-болезни

Экс-министр экономики Богдан Данилишин смог принять участие в передаче Шустер Live из-за внезапной болезни.

«Он внезапно заболел», - сообщил ведущий программы Савик Шустер, передает «Украинская правда».

В свою очередь адвокат Данилишина Игорь Фомин заявил, что общался с его чешским адвокатом Мариной Махитковой в четверг и она тогда не знала, что экс-министр собирается на эфир.

«По состоянию на вчера она не знала, что он будет сегодня участвовать в этом эфире», - сказал адвокат.

«Мы потеряли большое количество денег. Мы говорим вам так, как есть и не придумываем. Вчера он согласился, сегодня он отказался во второй половине дня», - отметил Шустер.