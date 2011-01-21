Данилишин потратил 17 миллионов гривен на листовки - КРУ

Экс-министр экономики Богдан Данилишин одобрил перечисление средств на полиграфию с пенсионного фонда.

Об этом сообщил глава ГлавКРУ Петр Андреев в эфире Шустер Live, передает «Украинская правда».

Чиновник рассказал, что в свое время была проведена закупки о одного исполнителя у компании «Мелинговый центр», «которая была создана за один месяц до заключения договора с ней».

«Основная задача этой компании была подготовить обращение за подписью Юлии Владимировны к каждому гражданину Украины, для того чтобы можно было зайти в каждый дом и рассказать о том, что вам добавили 68 копеек», - отметил Андреев.

«С пенсионного фонда заплатили этой компании, у которой не было ни полиграфического оборудования, ни лицензии, никаких разрешительных документов. Чем тогда руководствовался Данилишин подписывая разрешение на выполнение на одного исполнителя?», - отметил руководитель ГлавКРУ.

«Пошло 17 миллионов гривен из пенсионного фонда на эту компанию», - отметил он.

Он также уточнил, что в последствии компания «Мелинговый центр» заключила договор субподряда с «Укрпочтой» и та выполнила эту работу.