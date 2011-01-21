Массовые беспорядки в Албании: трое убитых, девять пострадавших (ФОТО)

В пятницу произошли массовые беспорядки в столице Албании - Тиране.

Как передают «Вести», все началось с демонстрации сторонников Социалистической партии страны. Они вывели на центральную площадь свыше 20 тыс. человек.





Социалисты обвинили кабинет министров в коррупции, призвали его уйти в отставку и объявить всеобщие выборы.



Небольшая группа протестующих стала закидывать камнями стражей порядка, стоящих в оцеплении, поджигать и переворачивать машины. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Известно, что в результате беспорядков пострадали 9 человек. Восстановить порядок пока не удается, столкнове