Раненую в голову сенатора США выписали из больницы

Член американского конгресса Гэбриэль Гиффордс покинула больницу в городе Тусон, в котором около двух недель назад она получила пулевое ранение в голову. Ее переводят в реабилитационный центр в Хьюстоне.

Как сообщает Би-би-си, состояние Гиффордс улучшается, и она смогла подняться с помощью врачей.

Вдоль улиц Тусона, по которым ее везли в машине скорой помощи на военно-воздушную базу для отправки в Техас, выстроилось множество людей.

Член конгресса была ранена 8 января в одном из главных городов Аризоны во время встречи с избирателями, когда на глазах сотен собравшихся мужчина открыл огонь из пистолета.

Врачи предупредили Гиффордс, что хотя она успешно выздоравливает, ее лечение будет продолжаться многие месяцы. Они признали, что еще точно не знают, как скажется в будущем повреждение ее мозга.