Блэр дал комментарии по поводу войны в Ираке

Сегодня в Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр давал показания комиссии по расследованию участия его страны в войне в Ираке. Это уже второй вызов экс-премьера в комиссию. Его первый шестичасовой допрос сотоялся там в январе прошлого года. Об этом передаёт «Радио Свобода».

Выступая перед членами комиссии, Тони Блэр заявил, что глубоко сожалеет о человеческих жертвах, к которым привело участие Великобритании в войне в Ираке с 2003 года. Однако, отметил он, это не означает, что он сожалеет о решении начать военные действия.

Блэр призвал Запад перестать извиняться за вторжение в Ирак и осознать угрозу миру, которая ныне исходит от Ирана. Экс-премьер признался, что проигнорировал первоначальное предупреждение своего главного юридического советника лорда Голдсмита, предупреждавшего, что вторжение в Ирак без санкции Совета Безопасности ООН будет незаконным. Блэр объяснил это предупреждение плохой информированностью советника.

Подводя итоги своему выступлению, Тони Блэр сообщил, что задолго до принятия решения о вторжении в Ирак, он заверил президента США Джорджа Буша, что тот может положиться на Британию в случае войны в Ираке.