Украина отмечает День Соборности

В центре Киева и по всей Украине в субботу, 22 января, пройдут мероприятия по поводу Дня соборности.

Массовые мероприятия на Софийской площади станут совместными для пяти политических объединений, сообщает Сегодня.

Главным организатором этих мероприятий стал Украинский всемирный координационный совет, а ответственным за их проведение - Всеукраинское объединение Батьківщина.

На Контрактовой площади пройдет мирное собрание Фронта змін.

Тротуарная часть моста Патона станет местом проведения акции Братством казацкого боевого обычая Спас, которая будет символизировать воссоединение левобережной и правобережной Украины.

Украинская народная партия планирует пронести по центру Киева самое большое знамя Украины.

Кроме того, представители Партии регионов возложат венки к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. В этих мероприятиях примут участие президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.

На площади Независимости состоится праздничный концерт, организованный киевской городской властью, а на Крещатике пройдет праздничная ярмарка.

В торжествах по случаю Дня Соборности Украины, которые пройдут во всех регионах, примут участие руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В городах и других населенных пунктах будут организованы документальные фотовыставки и экспозиции, проведены круглые столы, конференции и другие тематические мероприятия. Вечером в крупных городах пройдут концертно-развлекательные мероприятия.

В Автономной Республике Крым в 22 января также будет отмечаться 20-я годовщина восстановления автономии и День Автономной Республики Крым. В Симферополе пройдет праздничный концерт и прием с участием председателя Совета министров автономии Василия Джарты. В районах и городах автономии также пройдут торжественные мероприятия, ярмарки, концерты местных коллективов художественной самодеятельности.

Во Львове торжества начнутся 22 января с возложения цветов к памятнику Грушевскому, Мемориалам воинам Украинской Галицкой Армии и украинским Сечевым Стрельцам, а также к могиле президента Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича.

День Соборности Украины также будет торжественно отмечаться во всех областях Украины и в городе Севастополе.