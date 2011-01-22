Наливайченко призывает не политизировать тему взрывов в Макеевке

Председатель политсовета «Нашей Украины», экс-глава СБУ призывает не политизировать тему взрывов в Макеевке.

«Я вообще запретил бы политикам влезать в эту тему», - цитирует политика его пресс-служба.

«Самое главное - безопасность людей. У меня по отцовской линии все родственники в Макеевке, и для меня это не технологическое и не политический вопрос», - подчеркнул Наливайченко.

По его словам, правоохранительные органы сейчас должны определить в чем причина таких событий, четко назвать, кто стоит за этими взрывами и главное - снять вопрос в принципе, чтобы больше такого не произошло.

«У нас хватает правоохранителей на все массовые мероприятия, когда милиция стоит с дубинками против студентов. Почему же не хватило на безопасность граждан, почему люди в Макеевке боятся выйти на улицы? Что помешало Антитеррористическому центру сработать на опережение?», - отметил Наливайченко.

По мнению политика, об этом должен отчитаться и министр внутренних дел, и руководитель антитеррористического центра, сообщает Украинская правда.

Напомним, 20 января утром в Макеевке Донецкой области произошли два взрыва.