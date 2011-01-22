Тигипко пообещал «мягкие» изменения в пенсионной реформе

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко обещает постепенное реформирование пенсионного обеспечения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

По его словам, пенсионная реформа не коснется людей, которые уже оформили пенсию или занимаются этим в текущее время.

Тигипко также сообщил, что пенсионный возраст для женщин будет повышен на 5 лет в, но постепенно - течение 10 лет. Женщинам работающим в бюджетной сфере (образовании, медицине и т.д.) Тигипко пообещал выплату вместе с первой пенсией еще десять.

Начать реформировать пенсионную систему правительство планирует в марте текущего года, а уже в 2013, по словам Тигипко, будет введен второй, накопительный, уровень пенсионного обеспечения.

«Мягкие» изменения политик пообещал и военным – выслуга будет повышена с 20 до 25 лет, но тоже не сразу, а в течение пяти лет.

Политик заявил, что правительство вынуждено пойти на непопулярные шаги в сфере пенсионного обеспечения, поскольку 63% пенсионеров получают пенсию меньше 1000 гривен.

По мнению Тигипко, пенсионная реформа даст эффект только через семь-десять лет.

Напомним, ранее Тигипко заявил, что главной целью проведения пенсионной реформы правительство определило обеспечение достойного уровня жизни граждан.