Премьер Туниса обещает уйти из политики

Премьер-министр Туниса Мохаммед Ганнуши пообещал уйти из политики после того, как в стране пройдут свободные президентские выборы.

Они, по словам премьера, будут организованы в течение шести месяцев.

В интервью телевидению Туниса Ганнуши, возглавивший правительство «национального единства» после свержения президента Зина эль-Абидина Бен Али, также пообещал, что в стране будут отменены все «антидемократичные законы», сообщает Радио свобода.

Ганнуши - как и ряд других министров, сохранивших посты в новом кабинете - был политическим союзником Бен Али. В Тунисе продолжаются акции протеста с требованиями отставки всех, кто занимал высокие посты при свергнутом президенте.