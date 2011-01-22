Бывший диктатор Гаити призвал к «национальному примирению»

Бывший диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье, свергнутый в 1986 году и на прошлой неделе вернувшийся на родину после многолетнего изгнания, призвал к «национальному примирению».

Выступая в столице страны Порт-о-Пренсе, Дювалье выразил «глубокое сочувствие» тем, кто пострадал в годы его правления, однако не стал приносить официальные извинения жертвам насилия и злоупотреблений, сообщает Радио свобода.

Правозащитники обвиняют бывшего диктатора, который правил страной с 1971 по 1986 годы, в многочисленных нарушениях прав человека, в том числе пытках.

Свое возвращение на Гаити 59-летний Дювалье объяснил стремлением помочь стране, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Наблюдатели, однако, не исключают, что он попытается вмешаться в борьбу за власть.