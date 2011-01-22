Березовский: Я не ожидал, что Януковичу важно ездить по миру

Российский олигарх рассказал, почему Украина вечно ссорится с Россией и из-за чего портит отношения с Западом.

«У Украины сложные отношения с Россией не из-за газа. Газ это вторично. У вас сложные отношения с Россией потому, что Кремль хочет, чтобы Украина была вассалом России. Рычаг, который для этого используется — в данном случае газ» - заявил в интервью «Сегодня» опальный российский олигарх Борис Березовский.

«А что касается отношений с Западом — они не могли не ухудшиться после прихода к власти Януковича: он абсолютно такой же бандит, как и Путин. Они близнецы-братья. Но бандиты — они же не всегда могут договориться между собой. Наоборот — они всегда находятся между собой в разборках», - считает Березовский.

«То, что Янукович не бросился в объятия России — это хорошо. За ним стоят мощные финансово-промышленные группы со своими интересами, далекими от российских. Они хотят быть легитимными на Западе, не хотят, чтоб их вносили в черные списки. И Янукович сам не хочет. Мои прогнозы по нему не оправдались в том смысле, что я не ожидал, что ему важно ездить по миру, а не жить в изоляции в золотой клетке».