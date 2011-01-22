Березовский: Зачем держать Луценко в тюрьме?

Российский олигарх уверен, что дела против оппозиции только поднимают ей рейтинг.

«Рейтинг Тимошенко со временем пойдет вверх — в этом нет никаких сомнений. Поскольку Янукович не может поступать иначе, кроме как пытаться гнобить ее. Насколько яростно он будет действовать в этом направлении, настолько и будет расти рейтинг Тимошенко. А вот если бы он о ней просто забыл — то, безусловно, рейтинг Тимошенко падал бы», - сказал в интервью «Сегодня» Борис Березовский.

«Янукович в силу своего менталитета забыть и простить обиды не может. Мол, надо со всеми врагами поквитаться. Например, я не был никогда симпатиком Луценко. Но зачем держать его в тюрьме? Он что, социально опасен? Сбежит за границу — ну и слава Богу! Головной боли меньше. Но Януковичу ведь нужно обязательно крови попить. Однако этим он только сам возвеличивает своих оппонентов», - считает Березовский.