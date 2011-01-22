Тигипко не нравится, что льготами пользуются даже миллионеры

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко считает необходимым реформирование социальной политики. Как сообщил чиновник в эфире телеканала «Интер», в Украине насчитывается 158 льгот, коими охвачены 40% населения.

«Огромное количество льгот не попадают по адресу. Льготами пользуются даже миллионеры», - отметил Тигипко.

Вице-премьер также заявил о необходимости принятия новой редакции Трудового кодекса.

Кроме, того он спрогнозировал, что в ближайшее время на рынке труда создастся ситуация, когда будет много безработных, и в то же время много непопулярных вакансий. В данном контексте, большой проблемой для Украины, по мнению Тигипко, может стать приплыв трудовых мигрантов.

Тигипко также высказал мнение о необходимости реформирования структуры образования в части повышения внимания к математическим специальностям. Политик отметил, что Украине, в частности, не хватает программистов.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что до конца 2011 года безработицы в Украине не будет.