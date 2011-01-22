Папа Римский осудил чиновничий разврат: нетонкие намеки

Папа Римский сказал, что официальные лица должны подавать убедительный моральный пример. Так Бенедикт XVI впервые откликнулся на обвинения в безнравственном поведении, выдвинутые в адрес премьер-министра Италии.

Сильвио Берлускони подозревают в том, что он занимался сексом с несовершеннолетней проституткой. По этому поводу миланская прокуратура вызвала его для дачи показаний, но его адвокаты объявили, что их клиент на допрос не явится, передает «Зеркало недели».

«Общество и государственные институты должны вновь обрести свою душу, мораль и нравственные корни», — сказал Папа, выступая в Риме перед аудиторией, в который были высокие полицейские чины.

Римский первосвященник не назвал по имени лицо, которое он поучал, однако присутствовавшие заключили, что он имел в виду именно Беролускони.

Ватикан долго не комментировал секс-скандал вокруг премьера. Для правоцентристского правительства страны крайне важна поддержка католической церкви.

«Если Ватикан предаст нас, все будет кончено», — сказал 19 января источник, близкий к премьер-министру.

20 января из Ватикана все-таки последовал первый комментарий, и он был критическим.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне заявил, что Католическая церковь следит за делом Берлускони с «величайшим вниманием и тревогой» и разделяет озабоченность, высказанную президентом Италии Джорджио Наполитано.

Наполитано в четверг заявил, что в нынешние времена строгой экономии и самоограничения от общественных деятелей ожидается больше «трезвости и ответственности». Он также призвал премьера не избегать общения с прокурорами и способствовать скорейшему завершению расследования.