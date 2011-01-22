Греко-католики не празднуют день Соборности: соборности нет

Архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар объяснил отсутствие официальных представителей Украинской греко-католической церкви на торжествах по случаю Соборности Украины в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Департамента информации УГКЦ, которым располагает УНИАН.

«Слово «соборность» означает «единство». Можно ли праздновать соборность, если мы не объединены?» - отметил Гузар.

Он считает, что лучшим поступком в такой ситуации будет обращение каждого украинца к Господу с молитвой о единстве.

«Идеальным было бы, если бы все мы - от старшего до самого маленького - вместе, в одном месте, собрались и спели украинский гимн или, по крайней мере, воскликнули бы: «Слава Украине!» Но было бы это искренней манифестацией объединенной Украины, если мы разъединены, если наши сердца не бьются в один такт», - сказал архиепископ.