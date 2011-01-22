У пресс-секретаря Тризуба провели обыск

В квартире пресс-секретаря организации «Тризуб» Олеси Прийменко провели обыск.

Об этом «Украинской правде» сообщил депутат от НУНС Андрей Парубий.

По его словам, в 7:45 ему позвонила Прийменко, которая также является заместителем главы организации «Женская сечь», и сообщила об обыске.

«Она взволнованно сказала, что к ней зашла милиция и у нее проводится обыск, после чего я услышал приказ положить трубку. Потом был какой-то шум, после чего связь с Олесей пропала. Пока не могу дозвониться до нее», - сказал он.